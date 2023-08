Dall’Inghilterra: “Nuovo rilancio Inter per Scamacca” | Le ultime

Calciomercato Inter, nuova offerta al West Ham per Scamacca

Dopo l’interruzione dei dialoghi con Lukaku e le folli richieste dell’Arsenal per Belagun, 50 milioni di euro, l’Inter sembra aver trovato in Gianluca Scamacca il profilo giusto per l’attacco. Secondo quanto riferito dal quotidiano britannico Evening Standard, i nerazzurri sarebbero pronti ad un nuovo rilancio per l’attaccante ex Sassuolo.

Nonostante le richieste iniziali del West Ham si aggirino intorno ai 30 milioni, l’Inter è pronta ad una nuova offerta di 25 milioni di euro per convincere il club londinese a cedere il calciatore romano. Tuttavia, il tecnico degli Hammers, David Moyes, vuole trattenere ancora l’attaccante della nazionale, nonostante una prima stagione non brillante disputata Oltremanica con 8 reti realizzate in 27 presenze. L’Inter prova l’affondo deciso, e i prossimi giorni potrebbero essere importanti per gli sviluppi della trattativa.