ESCLUSIVA – Recalcati: “Diamo tempo a Thuram. Stankovic merita fiducia. Lukaku? No comment”

Ai microfoni di sportpaper.it il noto giornalista sportivo di fede nerazzurra, Christian Recalcati. Temi trattati il mercato dell’Inter e il momento dei nerazzurri di Inzaghi.

Come giudichi ad oggi il mercato dell’Inter?

“La squadra ad oggi si è indebolita, Onana cessione dolorosa e al momento non è stato sostituito. Le cessioni di Dzeko e Lukaku sono pesanti, Thuram al momento non è al loro livello. Bene gli acquisti di Frattesi e Cuadrado, giocatore vero. Filip Stankovic posso dire che meriterebbe più considerazione…”.

Ti aspettavi questo finale per Lukaku?

“Non vorrei più parlare del giocatore. Non mi aspettavo una cosa del genere, il mio sesto senso posso dire che non sbagliava, quasi quasi mi sentivo che non sarebbe restato in nerazzurro”.

Inter senza portiere e attaccante a tre settimane dall’inizio della stagione, come mai?

“Sostituire Onana non sarà semplice, sicuramente credo arriverà Sommer, ma dobbiamo andar con calma. Come secondo punterei su Stankovic. Thuram credo possa rappresentare l’attaccante che per molti al momento manca. Aggiungo, alla fine del mercato manca ancora molto”.

Ti aspetti colpi di mercato?

“Chi parla di Mbappe all’Inter credo merita di esser licenziato, non andrebbero nemmeno riportate certe voci senza basi. Carlos Augusto se dovesse partire Gosens. Un sostituto di Darmian certamente occorre. Inzaghi vuole Alvaro Morata, vedremo se verrà accontentato. Escluderei Beto, non è da Inter”.