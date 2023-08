Calciomercato Inter, Alexis Sanchez pronto al clamoroso ritorno in nerazzurro

Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano, intonava Antonello Venditti nel brano Amici mai. E l’amore tra l’Inter e Alexis Sanchez potrebbe ritornare in auge, poiché l’ex Arsenal potrebbe vestire nuovamente la maglia nerazzurra dopo essersi svincolato dal Marsiglia. L’attaccante cileno è in attesa di vedere come si sviluppano le trattative con i meneghini, ai quali ha conferito la priorità in questa fase del mercato.

Calciomercato Inter, Sanchez in, Correa out

Secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport, Alexis Sanchez potrebbe diventare un’opzione concreta per l’Inter come quarta punta, ma solo in caso di partenza di Joaquin Correa. Tuttavia, al momento, il futuro di Correa sembra essere incerto e non ci sarebbero reali acquirenti interessati al giocatore argentino. Questa situazione di stallo potrebbe indurre Sanchez a valutare altre proposte provenienti da altri club, se l’Inter non dovesse prendere una decisione in tempi brevi.