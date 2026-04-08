Il calciomercato Inter prenderà via con il rinnovo a Cristian Chivu. A fine stagione la società nerazzurra metterà sul tavolo il contratto da fare firmare al tecnico rumeno. Da lì ci sarà poi una vera e propria rivoluzione interna, si parte dal modulo fino al cambio di molti giocatori.

Calciomercato Inter, novità in arrivo

A fine stagione si discuterà per il rinnovo a Chivu, il rumeno è una scommessa risultata vincente e azzeccata. Il rinnovo del contratto prevede probabilmente per una stagione e quindi fino al giugno 2028. Dopo aver confermato il tecnico, si dovrà pensare a rivoluzionare la squadra. L’Inter prenderà forma secondo le indicazioni del tecnico scelto per guidare la nascita di una nuova squadra. Tra i sogni nel cassetto, c’è anche Manu Koné, la mezzala individuata per il cambio di passo a centrocampo.

Si pensa anche ad un cambio di modulo: un 4-3-2-1 nel quale lo stesso Koné resta un obiettivo credibile, così come anche l’arrivo di Diaby può cambiare la scena ad Appiano. Calhanoglu, giocatore importante, ad un anno dalla scadenza di contratto, potrebbe rimanere. Oaktree non ha un grande budget: non oltre 40 milioni. Intanto gli anziani saluteranno la squadra: Sommer, Acerbi, De Vrij, Darmian e Mkhitaryan. Alessandro Bastoni potrebbe dare una bella entrata alle casse nerazzurre, se solo decidesse di andare a Barcellona. Stesso discorso per Dumfries, Martinez, Luis Henrique e Frattesi, questi i giocatori sono molto richiesti e potrebbero lasciare spazio e fare incassare la società. Intanto l’Inter avrebbe spazio per un grande portiere come Vicario e per la difesa a destra Palestra. L’Inter sta valutando altri due giocatori importanti: il laziale Gila e l’udinese Solet. Potrebbero arrivare, infine, alle modifiche all’attacco: Lautaro intoccabile, così come Pio Esposito, mentre Marcus Thuram potrebbe lasciare. Il francese rimarrà se non spuntano squadre con un’importante offerta, almeno 50 milioni di euro.