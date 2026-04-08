Il calciomercato Milan da tempo ha puntato a Mario Gila della Lazio. Il difensore spagnolo è uno dei più acclamati sulla scena in queste ultime sessioni di mercato. Il Milan ci sta provando da tempo, ma Lotito non ha voluto farlo partire prima della fine del campionato in corso. Intanto anche l’Inter si inserisce nella corsa al difensore, ed è già derby con i cugini rossoneri.

Calciomercato Milan, insidia Inter per Gila

Il futuro di Mario Gila sembra essere segnato. Sono mesi che il futuro del difensore agita le acque in casa Lazio. Il giocatore spagnolo è diventato il pezzo pregiato della prossima estate, ma Claudio Lotito non ha intenzione di perderlo a basso costo: sarà un’impresa ardua per qualunque club portarlo via da Formello. Lo spagnolo ha un contratto in scadenza nel 2027 e uno stipendio attuale di 1,1 milioni di euro, il centrale è nel mirino di numerosi club, primo su tutti il Milan, ma da un po’ anche l’Inter si è inserito in corsa ed entrambe le squadre sono pronte a scatenare un derby di mercato.

Per Gila, la valutazione si aggira sui 25-30 milioni di euro, cifra gonfiata da una clausola pesante: il Real Madrid vanta infatti il 50% sulla futura rivendita. Questo dettaglio costringe la Lazio ad alzare il prezzo per non vanificare l’incasso.