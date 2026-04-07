Calciomercato Lazio, in lista Milik e Leite

Il calciomercato Lazio non si ferma mai. La dirigenza biancoceleste è costantemente al lavoro per individuare i profili giusti nel mercato, con l’obiettivo di potenziare l’organico biancoceleste guidato da Maurizio Sarri. Fabiani e il tecnico Sarri stanno valutando due nomi importanti per la prossima estate: Leite e Milik.

La Lazio avrebbe messo nel mirino Arkadiusz Milik, attaccante polacco già seguito dal club biancoceleste in passato, attualmente in forza alla Juventus, nonostante abbia trascorso più tempo ai box, per infortuni vari, che in campo. Il centravanti classe 1994 è stato a lungo alle prese con un vero e proprio calvario di infortuni, ma solo nell’ultimo periodo è tornato in campo e sta dimostrando di essere tornato in forma. Per la Lazio potrebbe essere una grande opzione a basso costo quella di Milik. Il costo del cartellino sarebbe contenuto, anche in relazione all’età del giocatore, ai due anni di stop e al contratto in scadenza (giugno 2027). La cifra si potrebbe aggirare intorno ai 5 milioni di euro.

Torna di moda Diogo Leite in capitale, momento giusto per affondare il colpo. Il centrale è in scadenza di contratto a giugno con l’Union Berlino e questo permetterebbe a Lotito e Fabiani di portarlo a Formello a parametro zero, realizzando un gran colpo per le casse societarie, ma anche per rinforzare la rosa biancoceleste. Si attende soltanto il via libera definitivo per mettere nero su bianco per Leite.