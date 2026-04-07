Il calvario di Dusan Vlahovic sembra non finire mai. Il serbo è di nuovo al J Medical per capire l’entità del nuovo problema che lo ha fermato domenica. La Juve potrebbe perdere ancora una volta il suo attaccante.

Juventus, Dusan Vlahovic fermo ai box

L’attaccante serbo è tornato in campo, dopo quattro mesi di stop, nel match contro il Sassuolo. Dusan era pronto a scendere in campo anche contro il Genoa, ma ha accusato un fastidio al polpaccio durante il riscaldamento tra primo e secondo tempo. In quel momento Vlahovic è rientrato negli spogliatoi ed è poi tornato in panchina con una borsa del ghiaccio sulla gamba.

Il nuovo problema fisico accusato da Vlahovic è stata una delle brutte notizie in casa Juventus dello scorso fine settimane. A Torino, tutti felici dopo il ritorno alla vittoria contro il Genoa. Dusan e il suo nuovo infortunio mettono a repentaglio anche il rinnovo del contratto. Il problema costerà il rientro in campo, Dusan dovrà restare ai box almeno due-tre settimane. Almeno perché l’entità dello stop si conoscerà meglio dopo gli esami che l’ex Fiorentina si svolgerà in settimana.

Non solo Dusan Vlahovic, anche Mattia Perin si è fermato. Il portiere era invece partito titolare col Genoa, ma è stato costretto al cambio, come detto, anche nel suo caso per un fastidio al polpaccio. Al suo posto dentro Di Gregorio.