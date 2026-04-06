La Juve vede il quarto posto, 2 a 0 al Genoa e Como nel mirino

La Juve si porta a 1 punto dal Como
Juve da Champions, i bianconeri superano 2 a 0 il Genoa grazie alle reti di Bremer e McKennie e si avvicinano al quarto posto.
TABELLINO
Juventus-Genoa 2-0
Juventus (4-1-4-1): Perin (dal 1’ st Di Gregorio); Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso (dal 38’ st Holm); Locatelli; Conceicao (dal 38’ st Miretti), McKennie, Thuram, Yildiz (dal 45’ st Boga); David (dal 22’ st Milik). All. Spalletti. A disp. Pinsoglio, Cabal, Koopmeiners, Gatti, Kostic, Vlahovic, Openda, Zhegrova.
Genoa (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Messias (dal 7’ st Baldanzi), Frendrup (dal 38’ st Ekhator), Malinovskyi (dal 21’ st Masini), Martin; Vitinha, Colombo (dal 21’ st Ekuban). All. De Rossi. A disp. Leali, Sommariva, Otoa, Zatterstrom, Sabelli, Amorim, Ouedraogo, Grossi.
Arbitro: Massa.
Marcatori: 4’ Bremer (J), 17’ McKennie (J).
Ammoniti: Locatelli (J), McKennie (J), Bremer (J), Thuram (J); Frendrup (G).
Note: rig. sbagliato da Martin (G) al 75’.