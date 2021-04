Inter, il Siviglia fa sul serio: insidia per l’esterno messicano

L’Inter monitora da diverso tempo l’esterno del Porto, Jesús Corona. Pericolo Siviglia

L’interesse dei nerazzurri per Jesús Corona non è nuovo. Il calciatore del Porto è seguito da tempo dai dirigenti nerazzurri ma il prezzo ha sempre frenato lo sviluppo della trattativa. In questa stagione l’esterno ha collezionato 44 presenze e messo a referto 3 gol e 12 assist.

Come riportato da calciomercato.com, sul classe 1993 fa sul serio il Siviglia. Julén Lopetegui stima moltissimo il calciatore e già l’anno scorso Monchi ha fatto un tentativo per strapparlo ai portoghesi. In vista dell’estate l’affare sembra essere più alla portata visto che il prezzo della clausola scenderà a 25 milioni di euro. L’Inter è avvisata e sul calciatore c’è da tener in considerazione anche l’interesse del Chelsea.