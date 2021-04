Inter, dal Napoli l’attaccante: arriva a parametro zero

In casa Inter si pensa a come rinforzare l’attacco e torna di moda il nome di Dries Mertens del Napoli

Si riaccende la pista Inter-Mertens. L’indiscrezione arriva direttamente dal Belgio e a riferirlo è il sito voetbal24.be. Stando agli ultimi rumors, Aurelio De Laurentiis avrebbe deciso di porre fine, con un anno di anticipo, il rapporto che lega Dries Mertens al Napoli.

Per la fonte belga, l’Inter è tornata alla carica sul giocatore considerando che già in passato ha provato a strapparlo al Napoli. Conte aveva chiesto Mertens per rimpiazzare Sanchez che era in uscita e questa situazione potrebbe verificarsi nuovamente in estate. L’Inter, però, spera di prenderlo a parametro zero spingendo per la risoluzione consensuale tenendo presente che il calciatore percepisce 4 milioni di euro.