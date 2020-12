Calciomercato, intreccio di mercato Inter-Cagliari: i nomi

Le due società potrebbero intavolare una trattativa di mercato che vedrebbe coinvolti due giocatori

Radja Nainggolan e Alessio Cragno sono i due nomi che potrebbero movimentare il mercato dell’Inter e del Cagliari. Non è una novità che i sardi vogliono riportare il centrocampista belga a Cagliari, cosi come anche l’Inter si sta muovendo per cercare l’erede di Samir Handanovic per la porta. Ecco perché, come riferito da il Corriere dello Sport, i due giocatori potrebbero rientrare all’interno di una maxi operazione di mercato. La trattiva non è semplice considerando le valutazioni dei due cartellini. Per Cragno il Cagliari chiede almeno 25 milioni di euro mentre fino a qualche settimana fa l’Inter ne chiedeva 12 per il belga. Anche per quanto riguarda l’ingaggio ci sono delle discordanze ma l’Inter vuole far leva su Nainggolan per arrivare al portiere classe 1994.