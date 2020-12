Dalla Spagna, l’Inter lo vuole a gennaio: Marotta rilancia l’offerta per il top player

I nerazzurri virano sul centrocampista dell’Udinese. A gennaio può arrivare a Milano

Secondo quanto riportato dal portale spagnolo Todofichajes, l’Inter sta accelerando i tempi per assicurarsi a gennaio Rodrigo De Paul dell’Udinese. I nerazzurri sono avanti rispetto alla concorrenza. L’Inter sarebbe disposta ad offrire 35 milioni di euro più 5 di bonus molto variabili. Beppe Marotta e Antonio Conte sono convinti che l’argentino possa essere il rinforzo giusto per poter ambire ulteriormente allo Scudetto. Al momento i nerazzurri sono in vantaggio ma su De Paul c’è da registrare, oltre il forte interesse della Juventus, i rumors di mercato provenienti dalla Premier League. Infatti, l’allenatore del Leeds Marcelo Bielsa lo vorrebbe in Inghilterra.