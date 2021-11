Inter, clamoroso addio in vista | Il top player non rinnova

Il top player non rinnova, la trattativa si complica e l'addio si avvicina

Tra Inter e De Vrij c’è… Raiola

Il rinnovo di De Vrij sembrava cosa fatta, già prima dell’emergenza Covid i primi contatti ed una trattativa che sembrava in discesa. Poi qualcosa è cambiato, con Mino Raiola agente del giocatore a prender tempo, richiesta un ingaggio da super top player ma in realtà dietro le problematiche economiche ci sarebbero altri club interessati all’olandese, con il Tottenham di Conte balzato ora in pole.

De Vrij potrebbe esser un taglio doloroso, tra i protagonisti della corsa scudetto, il centrale ex Lazio potrebbe dire addio. L’Inter pensa ai rinforzi, si è clamorosamente parlato anche del possibile approdo in nerazzurro di Sergio Ramos, notizia da fantamercato che riportiamo a titolo di cronaca. De Vrij-Inter, arrivati i titoli di coda? Chiediamo a Raiola.