Sheriff-Inter, le formazioni e dove vederla in tv

Sheriff-Inter, le formazioni

Inter in campo contro il sorprendente Sheriff, l’imperativo è vincere per non veder svanire il sogno Champions. Inzaghi punta forte sulla coppia offensiva composta da Lautaro Martinez e Dzeko, a centrocampo spazio a Barella-Brozovic, ormai punti fermi e di forza di questa Inter.

SHERIFF (4-2-3-1): Celeadnic; Fernando Costanza, Arboleda, Dulanto, Cristiano; Addo, Thill; Traoré, Kolovos, Castañeda; Bruno Souza. All. Vernydub

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro Martinez, Dzeko. All. Inzaghi

ARBITRO: Felix Zwayer (Germania)

LA PARTITA IN DIRETTA TV E IN LIVE STREAMING

Sheriff-Inter sarà trasmessa da Sky ed i canali di riferimento saranno Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (252 del satellite). Come di consueto, l’evento sarà disponibile anche in streaming e sarà quindi possibile seguirlo attraverso tablet e smartphone o ancora pc e notebook, tramite Sky Go. Sarà quindi sufficiente utilizzare l’apposita app compatibile con i sistemi operativi iOS ed Android. Le alternative sono rappresentate da NOW, ovvero a piattaforma che consente di assistere alla programmazione Sky previo acquisto di un abbonamento, e Mediaset Infinity+