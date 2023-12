In casa Inter si riflette sul futuro di Marko Arnautović e Alexis Sànchez che interessano in Arabia. Il calciomercato invernale sarà fondamentale, per l’Inter, dove sarà costretta a colpi super mirati, Marotta punta sui parametri zero.

Inter, Arnautovic e Sànchez verso l’Arabia

Come riportato da tuttomercatoweb.com, l’Inter sta valutando l’uscita di scena, già ne prossimo calciomercato, di Arnautović e Sànchez. I giocatori stanno deludendo e le loro partenze aiuterebbero l’Inter in alcuni affari, nello specifico Tjago Djalò, difensore, classe 2000 del Lilla. Nel frattempo Marotta ha già bloccato Mehdi Taremi, in scadenza col Porto e voci di corridoio confermano un interesse dell’Inter per Zielinski.