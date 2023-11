Marko Arnautovic ha parlato ai microfoni di Prime Video in presentazione del match di stasera che vedrà scontrarsi Inter e Salisburgo. Di seguito le sue parole.

Le dichiarazioni di Arnautovic

“Tutti mi hanno aiutato a superare questo periodo, sei settimane di stop non sono state sicuramente facili e non sono belle per un giocatore. Ho apprezzato la vicinanza di tutto il gruppo, ma soprattutto quella di Hakan Calhanoglu che è un amico e mi chiedeva sempre come stavo e come stava procedendo il recupero. Sono felice di far parte di questo gruppo.”