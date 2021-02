Calciomercato, Dybala-Inter: Marotta prepara lo sgarbo

L’attaccante argentino è il pallino fisso del dirigente nerazzurro. Affare possibile, l’ad studia la strategia per strapparlo alla Juventus

Certi amori non finiscono mai. Beppe Marotta non ha mai nascosto il suo amore e gradimento calcistico per Paulo Dybala. L’attaccante argentino è approdato a Torino grazie alla trattativa intavolata dall’attuale dirigente dell’Inter con il Palermo. L’ad nerazzurro ha una grande stima per l’attaccante della Juventus e in vista della prossima stagione è intenzionato a fare sul serio. Naturalmente, prima di affondare il colpo, Marotta dovrà aver chiara la situazione societaria. Al momento è tutto fermo, regna l’incertezza ma i dubbi e le perplessità dovranno essere sciolti entro il 31 marzo per i paletti fissati dalla UEFA. Suning tratta con BC Partners ma Steven Zhang sta trovando una soluzione per non lasciare l’Inter nel momento migliore.

Il pressing e la strategia di Marotta

Come riferito da cittaceleste, Paulo Dybala sta avendo qualche difficoltà con il rinnovo. La scadenza del suo contratto è fissata per il 30 giugno 2022, c’è ancora tempo ma la Juventus non può rischiare di perdere a zero un giocatore di livello come lo è il classe 1993. E’ proprio qui che Marotta andrà a lavorare; spingerà in questo senso perché i bianconeri sono ad un bivio e con il passare del tempo la situazione si complicherà. Nonostante un rendimento al di sotto delle aspettative (16 presenze, 3 gol e 2 assist tra Serie A e Champions League), l’ad nerazzurro vuole portarlo a Milano. La trattativa non sarà semplicissima tenendo conto dei rapporti tesi tra i due club e considerando anche quello che è successo nell’ultimo confronto di Coppa Italia. Dybala all’Inter non è più una suggestione.