L’Inter sta già studiando il centrocampo del futuro. In questo momento il reparto fulcro della squadra sembra essere praticamente perfetto ma vista l’avanzare dell’età di Mkhitaryan, a fine stagione un colpo in mezzo al campo va fatto. Ausilio ha già pensato a due nomi per l’estate ma non è l’unico che ci proverà.

Inter e Juve si contendono due centrocampisti

Il primo nome è quello di Piotr Zielinski, in scadenza a giugno con il Napoli e il rinnovo sembra ancora lontano. Tra due mesi il polacco sarà già libero di accordarsi con un nuovo club e un tentativo lo farà anche Giuntoli. L’altro nome è quello che riguarda Andrea Colpani, rivelazione di questo campionato e le big ci hanno già messo gli occhi addosso tra cui la Juventus.