L‘Inter ha messo in agenda l’incontro con con gli agenti di Dumfries per un probabile rinnovo, dopo che inizialmente era previsto per ottobre, poi slittato a causa delle molteplici partite e slegati a Barella, Dimarco e a Lautaro Martinez, che hanno fatto allungare i tempi. L’esterno dell’Inter è tra i giocatori con un rendimento più che positivo, con il club che si è detto felice del rendimento del difensore, così come la stessa voglia dell’olandese di rimanere a Milano.

Calciomercato Inter, ritocco dell’ingaggio per Dumfries

Il club nerazzurro per il rinnovo pensa ad un ritocco sensibile nello stipendio, passando dai 2,5 milioni circa a stagione ai 3,5 milioni più bonus con un contratto fino al 30 giugno 2028. L’Inter in estate chiedeva intorno a 40 milioni, perciò gli agenti cercheranno di arrivare intorno ai 4 milioni annui.