Calciomercato Inter, ecco i botti di gennaio

Calciomercato, l’Inter fa sul serio

Inter, arrivano rinforzi. I nerazzurri stringono per Gosens e Caicedo. L’esterno dell’Atalanta, ora fermo ai box per infortunio, l’elemento scelto dallo staff interista per rinforzare le corsie laterali. Per l’attacco in arrivo Caicedo, l’ex attaccante della Lazio rescinderà il contratto che lo lega al Genoa per raggiungere l’ex allenatore Inzaghi in nerazzurro. Le prossime ore si preannunciano caldissime, Gosens e Caicedo in, Kolarov out (l’esterno rescinderà con l’Inter).