Inzaghi ha scelto Caicedo

Il 33enne Felipe Caicedo obiettivo numero 1 dell’Inter per il mercato di gennaio, l’attaccante ex Lazio ora al Genoa il rinforzo scelto dai nerazzurri per completare il reparto avanzato. L’infortunio capitato a Correa ha spinto la dirigenza interista a valutare alternative, Caicedo rappresenta il rinforzo low cost che piace a Inzaghi, l’attaccante pronto a ritrovare l’allenatore piacentino dopo averlo avuto come allenatore in biancoceleste,