Calciomercato, la proposta del Manchester United per arrivare a Eriksen

L’Inter vuole sbrogliare la grana Eriksen, lo United per averlo offre un centrocampista brasiliano

Ole Gunnar Solskjaer, manager del Manchester United, fa sul serio per Christian Eriksen. L’allenatore norvegese è alla ricerca di un rinforzo che possa dare qualità al centrocampo della sua squadra e il nome in cima alla lista è proprio il giocatore dell’Inter.

Come riportato dal Corriere dello Sport e poi ripreso anche da Fichajes.net, Solskjaer sarebbe disposto a sacrificare Fred pur di arrivare al danese. L’allenatore dei Red Devils punta ad uno scambio da concretizzare già a gennaio. Il centrocampista brasiliano è arrivato in Inghilterra, via Shakhtar Donetsk, per una cifra intorno ai €60M. Il nazionale brasiliano con lo United ha collezionato 84 presenze, 3 gol e 4 assist. Fred darebbe ad Antonio Conte strapotenza fisica, può essere una variante importante qualora decidesse di avanzare Arturo Vidal sul ruolo di trequartista per poter sfruttare al meglio soprattutto le incursioni senza palla del cileno.