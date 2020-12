Clamoroso dalla Spagna: niente PSG e Arsenal, ecco dove giocherà Eriksen

Il calciatore dell’Inter lascerà Milano nel mercato di riparazione. Mourinho lo vuole riportare al Tottenham

Il futuro di Christian Erikisen con la maglia nerazzurra ormai è segnato. A gennaio il danese lascerà l’Italia e sul giocatore ci sono già alcuni club interessati. In pole c’è l’Arsenal ma il possibile arrivo di Pochettino sulla panchina del PSG potrebbe cambiare le carte. Dall’altro canto, Josè Mourinho è disposto a stravolgere i piani.

Il Tottenham prepara l’assalto

Secondo quanto riferito dal portale spagnolo Don Balon, Eriksen preferirebbe e non poco tornare a Londra sponda Spurs. Una volontà che sta spingendo Josè Mourinho a riflettere su come riportarlo in Premier League. Pur di riprenderlo, secondo Don Balon, il Tottenham è disposto ad offrire ben 35 milioni di euro. Il danese sogna il ritorno in maglia Spurs, a gennaio si profila un vero duello di mercato tra i maggiori top club pronti a darsi battaglia per il talento danese.