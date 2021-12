Calciomercato Inter, follia per l’attacco: sondaggio per il bomber

L’Inter resta vigile sul mercato. La dirigenza nerazzurra vuole migliorare la rosa di Inzaghi aspettando un girone di campionato da giocare e due grandi sfide di Champions League contro il Liverpool di Klopp.

Il tecnico ex Lazio vuole due rinforzi dal mercato, una valida alternativa a Brozovic e un vice Dzeko, che saranno molto utili nelle turnazioni della rosa.

LEGGI ANCHE:

Inter, tra Raspadori e Scamacca spunta Cavani

Ausilio e Marotta stanno lavorando con grande attenzione al vice Dzeko. Ai due dirigenti piacciono sempre Scamacca e Raspadori, attaccanti del Sassuolo e che fanno parte del giro della Nazionale. In questi giorni però Marotta ha fatto un piccolo sondaggio per Cavani, centravanti in uscita dal Manchester United anche se l’età e l’alto ingaggio del giocatore uruguaiano frenano la trattativa.

Restano in piedi le due ipotesi legate ai due giocatori di Dionisi, con il club neroverde che potrebbe accettare in cambio anche qualche contropartita tecnica come Vecino, Gagliardini o Satriano che potrebbero abbassare i costi della trattativa.