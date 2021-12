Inter news, sarà lui il portiere nerazzurro| L’agente prossimamente in Italia

Sicuramente non rinnoverà il contratto con l’Ajax

Con Samir Handanovic che va verso le 38 primavere e non ha più i riflessi di un tempo, sono cominciate le riflessioni in casa nerazzurra su come e con chi sostituire l’attuale capitano. Un problema di non secondaria importanza dato che lo sloveno è una figura importante all’interno dello spogliatoio ed è anche stato decisivo per la vittoria dell’ultimo scudetto.

André Onana ha annunciato in settimana che non rinnoverà il suo contratto in essere con l’Ajax. La notizia circolava già da tempo e infatti già da tempo la dirigenza dell’Inter aveva messo gli occhi sull’estremo difensore dei lancieri. Nonostante Onana sia cresciuto nel Barcellona e ne abbia parlato molto bene, i suoi agenti la prossima settimana saranno a Milano, come scrive Tuttosport, per parlare con gli omologhi nerazzurri per preparare un contratto che dovrebbe legare il portiere all’Inter.