Calciomercato Inter, scambio in Serie A: il piano di Marotta

Caicedo e Inzaghi, a volte ritornano. L’allenatore dell’Inter che sta facendo una grande stagione con i suoi calciatori vuole nuovi rinforzi per continuare a lottare per quello che sarebbe il 2 scudetto consecutivo.

L’allenatore ex Lazio ha chiesto per gennaio un vice Dzeko, visti i molti impegni a disposizione ma anche un centrocampista che possa far rifiatare Brozovic. Per il sostituto del giocatore bosniaco spunta una vecchia conoscenza di mister Inzaghi.

Inter, la punta torna da Inzaghi?

Caicedo non ha mai inciso nel Genoa complice anche i molti infortuni che hanno fermato il giocatore e potrebbe cambiare aria. Il nuovo allenatore Shevchenko, che ha confermato da subito Destro centravanti, è a caccia di rinforzi in difesa e centrocampo, con le due squadre che potrebbero mettere quindi in piedi uno scambio che potrebbe agevolare entrambe.

Caicedo infatti potrebbe approdare all’Inter dal suo ex tecnico Simone Inzaghi con cui ha fatto benissimo mentre Vecino fare il percorso inverso visto che l’allenatore ucraino ha bisogno di un trequartista per il suo 3-4-1-2 e potrebbe trovare il posto da titolare, a differenza dell’Inter.