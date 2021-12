Calciomercato Inter, scambio più soldi: la mossa di Marotta

Non è un mistero che a Inzaghi serva un vice Brozovic. L’allenatore, rispolverato Dumfries che sta facendo benissimo con la maglia nerazzurra, ora ha bisogno “solamente” di un centrocampista e di una quarta punta, anche viste le ultime prestazioni di Alexis Sanchez.

Inzaghi, che ha già un ottimo centrocampo a disposizione, vuole rinforzarsi in vista della sessione di gennaio complice il fatto che l’ex allenatore della Lazio perderà probabilmente Vecino e Gagliardini ma anche Sensi.

Il grande obiettivo per il centrocampo si chiama Davide Frattesi. Il centrocampista del Sassuolo sarebbe perfetto da affiancare a Brozovic e Barella anche se l’Inter dovrà fare i conti con Roma, Milan e Juventus. La società nerazzurra ha una opzione in più da giocare, visto che potrebbe offrire al club neroverde Stefano Sensi, centrocampista dell’Inter e della Nazionale ed ex Sassuolo più un conguaglio economico vicino ai 15 milioni di euro.

Ed è proprio il club neroverde che sarebbe disposto a riaccogliere il suo ex giocatore pur cedendo uno tra Frattesi, Scamacca o Raspadori, viste le 61 presenze collezionate con 5 reti segnate.