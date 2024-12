Dopo una stagione da protagonista all’Inter, Davide Frattesi potrebbe lasciare i neroazzuri già dalla prossima estate. Infatti, secondo le ultime voci di calciomercato, il centrocampista sembra essere vicino alla Premier League.

Frattesi, futuro a Londra?

A essere interessato al classe ’99 c’è il Tottenham. Il club – a fronte di una stagione piuttosto altalenante – è in cerca di rinforzi e Frattesi potrebbe rappresentare il nome giusto per gli Spurs già dalla prossima sessione estiva di mercato.In quel caso l’eventuale trattativa partirebbe da una base di 35 milioni di euro, una cifra destinata ad aumentare considerando le qualità del giocatore e la disponibilità economica del Tottenham.

Inoltre, nel corso di questo inizio di stagione, raramente Frattesi è stato schierato titolare da Simone Inzaghi e attualmente non risulta essere in cima alle gerarchie del centrocampo neroazzurro, motivo per cui non bisogna escludere una sua ipotetica cessione.Per adesso però, l’operazione rimane nel campo delle ipotesi, dunque bisognerà attendere la fine della stagione per comprendere se Frattesi saluterà l’Inter.