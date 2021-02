Calciomercato Inter, ipotesi Gulácsi per la porta

Calciomercato Inter, dalla Germania arriva la bomba

Le ultime prestazioni di Samir Handanovic con la maglia dell’Inter hanno sicuramente fatto cambiare a molti tifosi e addetti ai lavori. Spesso criticato, il portiere sloveno è stato uno dei protagonisti indiscussi dell’ultimo periodo ma soprattutto nel derby vinto per 3-0 contro il Milan. Giunto all’età di 36 anni, i dirigenti nerazzurri devono però fare i conti con il futuro e da diverse sessioni di mercato si studia il possibile erede. Sul taccuino di mercato ci sono nomi già noti come quello di Rui Silva del Granada, Cragno del Cagliari e di Musso dell’Udinese.

Calciomercato Inter, la Bild rilancia l’interesse per Gulàcsi

Dalla Germania, però, spunta un nome nuovo per la porta dell’Inter. Secondo Sport Bild, infatti, i nerazzurri stanno sondando il terreno per il portiere del Lipsia, Peter Gulacsi. L’ungherese è un giocatore molto esperto, classe 1990 che per caratteristiche assomiglia molto a Samir Handanovic. Nella sua carriera ha vestito le maglie di Hull City, Liverpool e Red Bull Salisburgo. Gulacsi ha un contratto che scade nel 2023 e il club tedesco potrebbe venderlo ad un prezzo molto abbordabile: 13 milioni di euro. Per il quotidiano tedesco, l’Inter avrebbe proposto al giocatore un’offerta da 10 milioni di euro lordi. La società adesso riflette. Gulacsi è un profilo con molta esperienza ma non è da escludere che alla fine i nerazzurri possano virare su profili più giovani per aprire un nuovo ciclo.

I numeri di Gulàcsi tratti da wikipedia

Gulácsi è cresciuto nelle giovanili dell’MTK Budapest, squadra che per la stagione 2007-2008 lo cede al Liverpool in prestito. Dopo aver giocato nelle giovanili non avendo spazio in prima squadra, viene acquistato interamente dai Reds la stagione successiva. Nel mercato estivo del 2009 viene ceduto in prestito all’Hereford United e nel 2010 al Tranmere. Il 19 luglio 2011 passa in prestito al Hull City. Ha lasciato il Liverpool nel 2013 per accasarsi al Salisburgo. Dopo 2 anni in Austria si trasferisce in Germania al RB Lipsia. Dopo un primo anno da riserva in Zweite Liga, al secondo anno (disputato in Bundesliga) Gulácsi diviene titolare fisso del club.

