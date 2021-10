Calciomercato Inter, Handanovic via a fine anno? La situazione

Rinnovo in bilico per il portiere sloveno

Qualche errore grossolano che l’ha messo in discussione, diverse critiche piovute sul suo conto e un rinnovo che non arriva ancora: sono tutti elementi che allontanano Samir Handanovic dall’Inter. Il portiere sloveno, a 37 anni, è chiaramente nella sua fase calante della carriera e, pur avendo messo le mani sullo scudetto con alcune parate decisive negli scontri diretti, non dà più quelle garanzie che dava prima.

Ecco perché la dirigenza interista si sta mettendo all’opera per trovare un sostituto con Marotta che sta valutando alcuni nomi (qua parlavamo di un possibile nome). Per cui, come riporta il Corriere dello Sport nell’edizione odierna, il contratto di Handanovic che scade nel giugno 2022 potrebbe anche non essere rinnovato con il portiere che potrebbe lasciare l’Inter a parametro 0 in estate cercando una nuova avventura dopo ben 10 stagioni in nerazzurro dove ha conquistato da tempo la fascia di capitano