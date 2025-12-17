Calciomercato Inter, i nerazzurri preparano il colpo Gila

L’Inter non perde tempo. Come riporta TuttoSport, in vista della prossima sessione di mercato, i neroazzuri sono pronti all’assalto per Gila. Il difensore spagnolo è nel mirino di Marotta già dalla scorsa estate, ma adesso sembra essere arrivato il momento giusto considerando anche l’emergenza nella difesa neroazzurra dovuta all’infortunio di Acerbi.

Calciomercato Inter, le cifre per Gila

L’operazione per l’Inter sembra essere in discesa per diverse ragioni. In primis, il contratto dello spagnolo scadrà a giugno del 2027 e non ci sono novità in merito a un eventuale rinnovo. In secondo luogo, il procuratore di Gila è Alejandro Camano (lo stesso di Lautaro) con il quale i neroazzurri hanno un ottimo rapporto. Infine, c’è l’ingaggio modesto del giocatore di 1,1 milioni. Tutti questo fattori vanno a favore dei neroazzurri, che potrebbe acquistare il calciatore per circa 20 milioni, secondo le ultime voci di mercato. Ma sul difensore ci sarebbe anche l’interesse del Villareal che potrebbe convincere Gila offrendoli un ruolo di primo piano.