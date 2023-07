Calciomercato Inter, idea per la fascia: intanto Gosens verso la Premier

Robin Gosens, è molto vicino a lasciare l’Inter. Il terzino tedesco ha ricevuto un’offerta ufficiale dal Bournemouth e potrebbe essere inglese il suo prossimo campionato. Marotta ha già in mente un sostituto e pare ci sia già un principio di accordo con lo stesso.

Calciomercato Inter, Carlos Augusto nel mirino

Il ds nerazzurro ha trovato il sostituto di Gosens, parliamo di Carlos Augusto. Il terzino del Monza ha stupito tutti in questa stagione ed è pronto per fare il salto di qualità. Marotta pare abbia già un principio di accordo con il giocatore, ora starà ai club incontrarsi per una possibile trattativa.