I migliori club europei hanno gli occhi puntati su numerosi giocatori dell’Inter, ma anche la società nerazzurra inizia a guardarsi intorno in vista della prossima stagione. Antonio Conte avrà bisogno di rinforzi per migliorare ulteriormente la rosa in vista dei tanti obiettivi il prossimo anno. Naturalmente il calcio mercato dipenderà sempre dalla situazione che ci sarà a partire dal 1 luglio, con Suning che potrebbe essere ancora proprietaria del club o viceversa. Se tutto dovesse cambiare, con l’Inter che passa in mano ad una nuova proprietà, ci saranno tanti cambiamenti.

Calciomercato Inter, idea Lukas Provod

L’ultima idea per la mediana nerazzurra si chiama Lukas Provod. Secondo quanto riferiscono alcuni media cechi, la dirigenza dell’Inter starebbe seguendo con attenzione le ultime uscite di Lukas Provod, promettente centrocampista classe ’96 in forza allo Slavia Praga e già nel giro della Nazionale ceca. Con lo Sparta Praga, il centrocampista ceco ha segnato 5 gol e 9 fornito assist in 30 partite, una buona media per un giocatore del suo ruolo. Beppe Marotta e il suo staff già sono all’attivo per infuocare il prossimo calciomercato estivo dell’Inter.