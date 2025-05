Lazio, Tchaouna verso l’addio: i biancocelesti puntano Ioannidis

La Lazio potrebbe perdere Tchaouna, il PSV si starebbe rifacendo sotto per portarlo via. Già nel mercato di gennaio c’erano stati passi in tal senso ma poi non si era concretizzata l’operazione.

Lazio, Ioannidis nel mirino per il dopo-Tchaouna

Tchaouna con ogni probabilità sarà partente in questo calciomercato estivo. Gli olandesi hanno puntato già da gennaio il francese e per l’estate dovrebbero farcela a portarlo in Olanda. A 12-13 milioni di euro più obbligo di riscatto, l’operazione si dovrebbe facilmente chiudere. Ovviamente, prima, Lotito e Fabiani si confronteranno con Baroni per capire se c’è necessità di trattenere il francese.

L’esterno d’attacco della Lazio, prelevato dalla Salernitana l’estate scorsa per 8 milioni di euro, ha deluso in questa stagione. Intanto la società biancoceleste ha puntato due giocatori per sostituite i due probabilmente partiranno. La Lazio ha puntato Fotis Ioannidis centravanti proveniente dalla Grecia era stato accostato ai biancocelesti.