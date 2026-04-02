Il calciomercato Inter continuerà a girare intorno al caso Bastoni nei prossimi mesi. Il difensore nerazzurro è stato messo nel mirino dal Barcellona, al quale sembrano non interessare le vicende intorno al giocatore.

Calciomercato Inter, per Bastoni il Barcellona l’isola perfetta in cui rifugiarsi

Il Barcellona non ha alcun dubbio su Alessandro Bastoni e fa sul serio, nonostante il periodo non semplice per il difensore della Beneamata. Per il giocatore continua il periodo difficile. Dopo le vicende post match contro la Juventus, il difensore si è ritrovato a vivere un’altra notte negativa in Nazionale. A quanto pare, per il Barcellona non ci sono dubbi sulle qualità del giocatore. Lo ha mostrato negli anni all’Inter, il Barça vuole Alessandro Bastoni ed è in contatto con l’entourage del difensore già da settimane.

Intanto, tra le parti, i dialoghi sono già partiti e continuano, ma il Barcellona ancora non sa la richiesta dell’Inter, i dialoghi tra le società non sono ancora iniziati. L’Inter ha solo comunicato che 50 milioni non sono abbastanza per Bastoni, ne servono almeno 70. Marotta e Ausilio attendono le offerte che arriveranno per Bastoni, magari il Barcellona non sarà più tentato considerando il prezzo. Intanto tutto dipende anche dal difensore che, dopo le vicende di questo brutto anno, Barcellona potrebbe diventare l’isola perfetta in cui rifugiarsi.