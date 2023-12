L’Inter deve necessariamente risolvere determinati ostacoli attorno ai contratti di alcuni giocatori fondamentali per l’economia del gioco nerazzurro. Uno su tutti è l’armeno Mkhitaryan, perno di esperienza e qualità nel centrocampo di Simone Inzaghi. L’ex United è in trattativa per il rinnovo contrattuale vista la scadenza il prossimo Giugno 2024. Ambo le parti sono convinte di proseguire il percorso ancora insieme ma, come riporta fcinternews.it, è emerso il problema legato all’abolizione del Decreto Crescita. La nuova legge entrerà in vigore ad inizio anno e, per questo, il club di viale della Liberazione avrà circa 10 giorni per provare l’affondo finale.

Dumfries, le parti sono ancora distanti

Situazione più complessa per l’esterno destro olandese Dumfries: il giocatore chiede 5,5 milioni annui mentre i nerazzurri, per ora, offrono 4,5 milioni. Balla un milione di differenza che potrà essere eventualmente colmato con un serie di bonus.