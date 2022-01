Calciomercato Inter, addio e affare lampo: rinforzo in arrivo

Visto il possibile addio di Kolarov già a gennaio è un’idea più concreta, la società nerorazzura si sta muovendo sul mercato per cercare di rimpiazzarlo con un affare lampo. Ormai Digne distante sia da Juve che dall’Inter, il club sta pensando a Kostic, che potrebbe essere più semplice prelevarlo adesso, invece che a giugno.

L’esterno, ha il contratto in scadenza con Eintracht Francoforte nel 2023, e l’Inter aveva trovato l’intesa per l’acquisto a parametro zero prima che cambiasse agente. Ad oggi, su Kostic hanno messo gli occhi altre big d’Euorpa tra cui Lazio, Fiorentina, Atletico e Arsenal. Tutti questi sarebbero pronte a darsi battaglia per acquistarlo a prezzo saldo a giugno. C’è anche un altro fattore che potrebbe spingere la dirigenza a procedere con l’acquisto già a gennaio, ed è dovuto agli slot degli extracomunitari. Nel corso della stagione, l’Inter non ha utilizzato i 2 slot a disposizione dato che Dzeko, Calha e Correa sono arrivati al mercato interno.