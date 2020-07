Calciomercato Inter Lautaro Martinez sempre nel mirino del Barcellona

Il Barcellona non ha fretta nella trattativa per portare in Catalogna l’attaccante dell’Inter, Lautaro Martinez. I Blaugrana secondo quanto riporta ‘Sport’ sono forti della volontà del calciatore, che si sposterebbe da Milano solo per raggiungere il club spagnolo. I catalani giudicano eccessiva la richiesta dell’Inter di 85 milioni più il cartellino di Junior Firpo e vogliono scendere a quota 65.

Calciomercato Inter Lautaro Martinez: Neymar l’alternativa

Intanto il Barcellona, secondo quanto riporta ‘As’ si starebbe cautelando con il possibile ritorno di Neymar. Il brasiliano avrebbe un accordo di massima con il Psg per il ritorno in Spagna qualora il club intendesse farsi avanti.