Il matrimonio fra l’Inter e Lautaro Martinez è destinato a durare ancora a lungo. Intanto l’argentino si è piazzato al ventesimo posto nella classifica del Pallone D’Oro.

Calciomercato Inter, tutti attorno al Toro

Dunque, l’argentino dopo che nel corso del mercato estivo è stato accostato a diversi top club europei, si appresta a diventare una bandiera dell‘Inter. Come riporta la “Gazzetta dello Sport“, le due parti sarebbero pronte a trovare un’intesa per un contratto da sette milioni, che lo faranno diventare così il giocatore più pagato del nostro campionato. Marotta qualche tempo si era espresso così nei suoi confronti: “In questo momento nessuno è come lui”.