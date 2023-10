L’Inter si sta già muovendo sul mercato in cerca di colpi a zero, provando così ad anticipare la concorrenza della altre big. Marotta e Ausilio, secondo quanto riporta Tuttomercatoweb.com, hanno già avviato i primi contatti con l’entourage di Piotr Zielinski. Il centrocampista polacco, attualmente in forze al Napoli, è in una situazione contrattuale poco nitida e il club nerazzurro sta provando ad inserirsi nelle trattative di rinnovo per soffiarlo in primis al club partenopeo e in secundis alla Juventus, altro club che ambisce ad averlo per migliorare sensibilmente la qualità del reparto centrale.

La situazione contrattuale di Zielinski

Zielinski è uno dei centrocampisti più talentuosi della Serie A e uno dei grandi protagonisti dello scudetto del Napoli. Comprensibilmente la sua situazione contrattuale ha attirato numerose attenzioni da parte di molti big club europei. Il polacco già quest’estate era vicino all’addio, destinazione Arabia. Il rifiuto è sembrato un atto di amore nei confronti del popolo napoletano, andando ad accettare un rinnovo, per adesso solo verbale, al ribasso: 2,5 milioni netti a stagione fino al 2026, rinunciando ad un milione in più rispetto al suo attuale stipendio. La firma però non è ancora sopraggiunta poiché manca ancora un accordo con l’entourage del giocatore. Situazione di cui vorrebbe approfittarne l’Inter.