Sfida di mercato per il gioiello del Napoli tra Inter e Juventus

Anche l’Inter in corsa per strappare Piotr Zielinski al Napoli, il centrocampista campione d’Italia in scadenza il prossimo 30 giugno. Il polacco, che la scorsa estate ha detto no a una ricca offerta dell’Al Ahli, entra di prepotenza nel mirino dell’Inter, sul calciatore c’è anche la Juventus. Un derby d’Italia sul mercato per il jolly degli azzurri.