L‘Inter rinnova tre contratti. Buchanan è sulla bocca di tutti, ma per concludere al meglio la prima parte di stagione i nerazzurri sono pronti a rinforzare i tre pilastri della rosa di Simone Inzaghi. In campo mancano i tre punti per permettere ai campioni d’inverno di festeggiare il titolo con una settimana d’anticipo, ma dietro la scrivania si lavora per trattenere calciatori molto importanti per la squadra nerazzurra.

I tre giocatori nerazzurri pronti al rinnovo

Come riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Henrik Mkhitaryan e Federico Dimarco dovrebbero essere i primi a firmare i nuovi contratti con il club di Viale della Liberazione, mentre per Lautaro Martinez, rinnovo fino al 2028, la fumata bianca è attesa entro il 6 gennaio.