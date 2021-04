Dall’Algeria, Inter: affare fatto per il difensore

Per i media algerini Aissa Mandi è il primo rinforzo per la difesa dell'Inter

Secondo i media algerini i nerazzurri avrebbero chiuso la trattativa per portare a Milano Aissa Mandi

In vista della prossima stagione, un reparto che verrà sicuramente rinforzato è sicuramente la difesa. Ranocchia, D’Ambrosio e Kolarov sono in scadenza di contratto e al momento non sembrano esserci novità per il rinnovo. Marotta e Ausilio sono molto attivi sul mercato e il primo acquisto estivo sembra essere chiuso.

Secondo quanto riferito da Le Buteur, media algerino, l’Inter avrebbe chiuso la trattativa per Aissa Mandi. Si tratta di un difensore classe 1991 del Betis Siviglia che è in scadenza di contratto. Per il quotidiano arriverà a Milano al termine della stagione e firmerà un contratto per quattro anni a due milioni di euro netti a stagione.