Calciomercato Inter, Marotta a lavoro con Raiola: doppio accordo

Continua la programmazione per l’Inter, che in questi anni ha vinto sul campo ma ha anche fatto meno errori possibili sul mercato. In attesa di nuovi acquisti, che potrebbero essere un vice Dzeko e un’alternativa a Brozovic, Inzaghi ha chiesto conferme, a cominciare dalla difesa visto che a giugno potrebbero partire uno tra Skriniar e De Vrij.

Il giocatore ex Lazio ha attirato l’attenzione del Barcellona, che dopo l’acquisto di Ferran Torres è tornato prepotentemente sul mercato e vuole regalare altri acquisti a Xavi e sarebbe pronto ad una grande offerta da consegnare a Raiola e Marotta, aspettando un rinnovo che tarda ad arrivare. Ma non è finita qua perché dopo l’accordo per De Vrij ora potrebbe esserci un nuovo accordo. Non è un mistero che a Marotta piaccia Marcus Thuram, attaccante del Borussia Mönchengladbach, che potrebbe arrivare per fare il vice Dzeko per 12 milioni di euro dopo essere stato vicino proprio al club nerazzurro quest’estate.