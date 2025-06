Primo posto per il team composto da Martina Batini, Anna Cristino, Arianna Errigo e Alice Volpi. Battute le francesi in finale

Europei Scherma Genova 2025, azzurre trionfanti nella finale contro le francesi

Il quartetto azzurro, composto da Martina Batini, Anna Cristino, Arianna Errigo e Alice Volpi, conquista la medaglia d’oro nel Fioretto Femminile a squadre agli Europei di Scherma Genova 2025. Il team italiano, dopo aver superato la Germania (45-42), ai quarti, e la Spagna (45-29), in semifinale, batte la Francia per 38-37 in finale.