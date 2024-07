Parigi 2024, gli azzurri in gara il 28 luglio: il programma

Il programma della seconda giornata di Olimpiadi

L’Italia è pronta al secondo giorno olimpico, ricco di appuntamenti. Si riparte da dove lasciato la sera prima con il Beach Volley, che ritorna protagonista già nella mattinata, in contemporanea alle azzurre di pallavolo, impegnate nella prima gara del girone contro la Repubblica Dominicana. Tante finali e conclusione della seconda giornata con il Surf, secondo turno uomini, e Leonardo Fioravanti. In vasca la pallanuoto maschile per il turno preliminare contro gli Stati Uniti.