Mercato Inter, la strategia di Marotta per la fascia| Pronto lo scambio

Con l’inizio ufficiale del mercato invernale, Beppe Marotta torna alla carica per migliorare una rosa come quella dell’Inter che sta raggiungendo ottimi risultati (campioni d’inverno a +4 sulla seconda in classifica e qualificazione raggiunta agli ottavi di Champions League). Il principale tassello che manca alla squadra di Simone Inzaghi è un esterno sinistro che possa alternarsi con Perisic ed eventualmente sostituirlo se il croato andrà via al termine della stagione.

Il nome principale che circola in relazione ai nerazzurri è quello di Lucas Digne, terzino sinistro ex Roma, attualmente all’Everton (dove però sta trovando poco spazio). La volontà dell’Inter, stando a quello che riporta la Gazzetta dello Sport, sarebbe quella di prenderlo in prestito con diritto di riscatto. Un’altra opzione, che sempre secondo la Gazzetta incontrerebbe il gradimento anche dell’allenatore dei Toffees, Rafa Benitez, potrebbe essere il coinvolgimento di Matias Vecino in uno scambio di prestiti che potrebbe far felici entrambe le società.