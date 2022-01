Calciomercato Inter, cessioni e rinforzi: grandi manovre per Marotta

Si sa che nonostante una grande squadra, Simone Inzaghi ha chiesto dei rinforzi che gli permettano di allungare su Milan e Napoli che possano rinforzare la rosa in vista di due grandi sfide contro il Liverpool, che saranno decisive. Il tecnico ex Lazio ha chiesto un vice Perisic per la fascia e un’alternativa a Dzeko anche se sa perfettamente che prima bisognerà cedere i vari esuberi in rosa tra cui Satriano, Sensi, Gagliardini, Vecino e Kolarov.

E proprio il terzino serbo ex Roma è sul piede di partenza. Il calciatore ha il contratto in scadenza a giugno anche se l’Inter riuscisse a trovargli una squadra già a gennaio, risparmierebbe circa 1,2 milioni lordi che invece dovrà versare in caso di permanenza fino a fine stagione. Sul giocatore c’è sempre il Bologna di Mihajlovic che è alla ricerca di un difensore. In entrata invece piacciono sempre i nomi di Kostic dall’Eintracht Francoforte e di Lucas Digne, che è in uscita dall’Everton e che però piace anche al Chelsea, aspettando i sogni Scamacca e Onana per giugno.