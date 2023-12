Nell’edizione odierna del Corriere dello Sport, si parla delle mosse di mercato dell’Inter, dove si stanno per preparare tre colpi a parametro zero. Il primo è Zielinski, il cui contratto scadrà a giugno 2024 e non rinnoverà con il Napoli; stando alle ultime, i nerazzurri avrebbero offerto un quadriennale da 4,5 milioni a stagione al giocatore con commissioni importanti anche per il suo entourage. I nerazzurri al momento sono in vantaggio rispetto alla Juventus, ma il club nerazzurro vorrà chiudere al più presto per evitare intromissioni.

Djalò e Taremi altri due obiettivi

Il secondo è Tiago Djalò, con cui ci sono sempre dei contatti ma l’Inter dovrà valutare se prenderlo a zero il prossimo giugno, o se spendere i 5 milioni richiesti dal Lille già a gennaio che non vuole perderlo a zero. Il terzo è Mehdi Taremi, che potrebbe arrivare a Milano senza costi aggiuntivi. Il Porto lo terrà fino al termine della stagione, lasciandolo partire a zero se non si presenterà nessuno. Le necessità del club nerazzurro però, potrebbero portare a chiudere il colpo anche a gennaio.