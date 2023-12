In queste ore dopo i nomi di Mkhitaryan e Dimarco, in casa Inter si torna a parlare del possibile rinnovo di Denzel Dumfries, che però ad oggi appare sempre più difficile visto che nelle ultime settimane non ci sono stati contatti tra l’agente del calciatore e la dirigenza nerazzurra.

Calciomercato Inter, Dumfries verso l’addio?

Al momento, secondo quanto riportato da TMW, c’è distanza tra domanda e offerta visto anche il problema Decreto Crescita, che è stato abolito e che creerà problemi soprattutto ai club di serie A. Con il futuro in bilico dell’esterno olandese, i nerazzurri potrebbero decidere di mettere il calciatore sul mercato(visto anche l’arrivo di Buchanan) aspettando però un’offerta congrua da reinvestire.